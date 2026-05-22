Marina de Tavira destaca en Cannes con el premio a la mejor interpretación femenina por ‘Siempre soy tu animal materno’

LA JORNADA

Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas, las actrices de Siempre soy tu animal materno, de la costarricense Valentina Maurel, ganaron este viernes el premio a la mejor interpretación femenina de Una Cierta Mirada, una sección del Festival de Cannes.

La película, el primer largometraje de Costa Rica en figurar en la selección oficial del Festival de Cannes, cuenta el regreso de Elsa (Daniela Marín Navarro) a su país, después de estar estudiando en Bélgica.

En San José se reúne con su hermana Amalia (Mariángel Villegas), que vive sola en la casa familiar y que dejó los estudios. También ve a su madre (Marina de Tavira), a punto de volver a publicar uno de sus primeros libros, y a su padre.

Las dos hermanas de la historia son muy diferentes. Elsa, pragmática y generosa, no entiende que su hermana pequeña haya dejado la universidad y prefiera adentrarse en temas esotéricos y religiosos.

“Lo que me interesaba a mí es esa sensación extraña, como del espacio interior que tiene uno cuando vuelve al lugar del que vino e intenta pensarlo desde Europa. Cuando uno, por complejo de inferioridad, adopta la sensación de que Europa es el centro del mundo”, explicó recientemente a AFP Maurel, que tiene también nacionalidad francesa.

La cineasta ya había trabajado con Marín Navarro en otra de sus películas, “Tengo sueños eléctricos”, premiada en múltiples festivales.

A Mariángel Villegas, la actriz que da vida a la otra hermana, la encontró en un casting para otra película, explica Maurel.

“Tenía una dimensión de chica un poco extraviada, que llega por accidente y con una personalidad muy exuberante”, dijo de ella.

Marina de Tavira es una reconocida intérprete mexicana que estuvo nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Una Cierta Mirada, dedicada a los nuevos cineastas, es la segunda en importancia después de la competición por la Palma de Oro.