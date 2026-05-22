México y UE firman Acuerdo Global Modernizado con inversión de 5 mil millones de euros

LA JORNADA

La presidenta destacó que México busca consolidar una política de apertura y cooperación internacional con respeto a la soberanía. “México está listo para seguir consolidándose como un puente entre regiones, culturas y economías. Un país abierto al mundo, orgulloso de sus raíces y seguro de su destino”, expresó.

En respuesta a preguntas sobre la relación del acuerdo con Estados Unidos y la revisión del T-MEC, Sheinbaum rechazó que exista contradicción entre ambos mecanismos comerciales. “No son contradictorios. Al revés, fortalecen a México y fortalecen a Europa y fortalecen también a Estados Unidos”, afirmó.

La mandataria recordó que la próxima semana comenzarán conversaciones formales con representantes estadounidenses para la revisión del tratado comercial de América del Norte y sostuvo que México busca fortalecer simultáneamente sus vínculos con Washington y con Bruselas.

“México, así como tiene una relación con Estados Unidos, tenemos una relación con la Unión Europea y queremos fortalecer ambas relaciones”, indicó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el nuevo entendimiento como “un fantástico acuerdo” y aseguró que permitirá crear empleos y ampliar el intercambio económico en ambos lados del Atlántico.

“Hoy hemos actualizado esta amplia plataforma (…) Ahora tenemos este fantástico acuerdo que fortalece el anterior acuerdo global que teníamos, en consonancia con nuestros valores, nuestras prioridades conjuntas y los desafíos que compartimos como socios en este mundo”, dijo.

Von der Leyen explicó que el programa europeo Global Gateway movilizará 5 mil millones de euros —más de 100 mil millones de pesos— para impulsar proyectos vinculados con energía limpia, movilidad sustentable, redes digitales, farmacéutica y economía circular en México.

“Hoy le damos a nuestro acuerdo grandes alas para volar al respaldarlo con su propio plan de inversión”, indicó la funcionaria europea, quien lució durante la ceremonia un rebozo que, relató, le fue obsequiado la víspera por mujeres indígenas con las que sostuvo un encuentro en el Museo Nacional de Antropología.

La presidenta de la Comisión Europea detalló que el fondo respaldará proyectos de energía solar y eólica, además de obras de movilidad limpia como nuevas líneas de Cablebús en la Ciudad de México. También anunció nuevos diálogos bilaterales en materia de energía, salud y tecnologías digitales.

En su intervención, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo que el acuerdo constituye “una auténtica declaración geopolítica”, al fortalecer la cooperación entre socios que comparten valores democráticos y una visión multilateral del orden internacional.

“Este acuerdo eliminará aranceles, impulsará el comercio y la inversión y creará prosperidad a ambas orillas del Atlántico”, afirmó Costa, quien agregó que el entendimiento permitirá diversificar economías, reducir dependencias y fortalecer la resiliencia económica de ambas regiones.

El dirigente europeo resaltó además la coincidencia entre México y la UE en materia de seguridad y combate al crimen organizado, aunque subrayó que toda cooperación debe realizarse “respetando la soberanía y la integridad territorial de los Estados y en el marco del Estado de Derecho”.

El nuevo Acuerdo Global Modernizado sustituirá al vigente desde el año 2000 y abarcará no sólo comercio e inversión, sino también cooperación política, cambio climático, derechos humanos, innovación tecnológica, seguridad y gobernanza internacional. Desde la entrada en vigor del primer acuerdo bilateral, el comercio entre México y la UE se cuadruplicó y alcanzó en 2025 un valor de 88 mil millones de dólares.