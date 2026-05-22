Roban otro vehículo en Huauchinango

Abelardo Domínguez
La delincuencia sigue haciendo lo que quiere en Huauchinango… y las autoridades brillan por su ausencia.
La ciudadanía vive con miedo y exige seguridad, los robos aumentan sin que la policía municipal responda cuando más se le necesita.
Esta madrugada fue robado un automóvil Volkswagen con placas de circulación UCS-423-A, en la calle Cerrada de Naupan, detrás de la clínica del ISSSTE en Huauchinango.
Se pide el apoyo de toda la ciudadanía para compartir esta información y ayudar a localizar la unidad.
Si tienes algún dato que pueda ayudar, repórtalo de inmediato a las autoridades correspondientes.
La inseguridad ya rebasó al municipio y la gente está cansada de vivir entre robos y abandono.
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