En CCU BUAP presentan catálogo de la exposición “La Conformación del gusto”

María Huerta

En la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario (CCU) se presentó el catálogo de “La Conformación del gusto. Muestrario de Coleccionismo Poblano”, que sigue la línea curatorial de esa exposición, conformada por seis colecciones de obras de arte.

Flavio Guzmán Sánchez, director general del CCU, encabezó la presentación a la par de destacar la labor de todos los involucrados para que, tanto la exposición como el catálogo, se realizaran.

Carlos Felipe Suárez Sánchez, responsable de la Galería de Arte, y Adriana Alonso Rivera, co-curadora de la exposición, agradecieron tanto a los coleccionistas, por prestar las obras de arte, así como a la BUAP, por todo el apoyo brindado.

La exposición estará hasta el próximo 30 de mayo y se puede acceder de manera gratuita, de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas

Al finalizar la presentación del catálogo, se escuchó él ensamble de música sacra y barroca Juxta Crucem, que deleitó a la audiencia con un concierto temático.