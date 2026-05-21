Realizan Tercer Encuentro en Comunidad de Aprendizaje CONAFE-BUAP

Staff/RG
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La BUAP y el Consejo Nacional de Fomento Educativo realizaron el Tercer Encuentro en Comunidad de Aprendizaje CONAFE-BUAP, al que asistieron estudiantes de diversas unidades académicas.
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Este encuentro tuvo como objetivo el análisis y la reflexión de la experiencia en la relación tutor-alumno, a fin de comprender su contribución a la práctica educativa como parte de la especialización en el trayecto formativo de profesionalización.
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Patricia Mendoza Méndez, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Juan Pedro Rosete Valencia, coordinador territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo del Estado de Puebla inauguraron las actividades de la jornada.
Descubriendo pequeños Científicos es la colaboración para enriquecer perfiles académicos de las comunidades,el CONAFE ya tiene su modelo educativo de Educación Comunitaria para el Bienestar y tiene su práctica de forma personalizada
Dra. Patricia Mendoza Méndez
Mtro. Juan Pablo Rosete Valencia
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