Con residuos, en la BUAP crean productos innovadorinnovadorese

María Huerta
En la BUAP se realizó el Primer Concurso de Sostenibilidad Textil (FEST-TEX 2026), en el auditorio de la Facultad de Ingeniería.
Estudiantes y egresados crearon productos innovadores a partir de residuos textiles, para fomentar la conciencia ambiental, promover la creatividad y fortalecer la aplicación de conocimientos técnicos en este ámbito, donde se entregaron premios a los tres mejores proyectos.
Cabe destacar, que se evaluó el impacto ambiental, innovación y creatividad, aplicación de la ingeniería o técnica, diseño funcional, así como presentación y claridad del proyecto.
“Esta actividad permite fortalecer los vínculos y el intercambio entre la academia y la industria textil. Para nosotros es importante que los estudiantes y futuros egresados contribuyan en esta área, porque son quienes vienen con ideas innovadoras. Muchos de sus proyectos están basados en la sostenibilidad y tienen un gran potencial”, resaltó Pilar González Astrain, directora General de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala.
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