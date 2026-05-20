Marketplace SHEIN fortalece a artesanías e industria poblana del calzado

-Más de 500 fábricas poblanas participan en esquemas de comercialización digital.

-Proyecto prevé ventas mensuales superiores a 45 millones de pesos en 2026.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier fortaleció una estrategia de vinculación comercial con la plataforma global SHEIN México para ampliar las oportunidades de negocio de productores poblanos de moda, bisutería y artículos escolares. La iniciativa permitió que empresas locales accedan a nuevos mercados mediante herramientas digitales, asesoría especializada y esquemas de comercialización internacional, con el propósito de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.

En rueda de prensa conjunta con representantes de esta firma, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la administración estatal impulsa la transformación tecnológica de las unidades productivas poblanas como parte de una política de desarrollo económico incluyente y competitivo. Destacó que la colaboración con la empresa internacional abrió nuevas rutas de negocio para emprendedores de municipios como Zapotitlán Salinas y San Martín Atexcal, además de resaltar los casos de éxito de la industria local y de la Cooperativa de Calzado del Estado de Puebla, cuyos artículos ya alcanzan consumidores nacionales e internacionales a través del comercio electrónico.

El director de Marketplace de SHEIN México, José Miguel Domínguez Ramón, explicó que la compañía evolucionó de una marca global de moda a una plataforma comercial con presencia en más de 160 países y con espacio para productores, distribuidores y marcas independientes. Indicó que este modelo cumple cuatro años de operación en México y actualmente integra más de 22 categorías comerciales. Añadió que un análisis desarrollado durante 2024 confirmó la alta competitividad del producto mexicano, particularmente en sectores vinculados con la confección y la manufactura especializada.

José Miguel Domínguez Ramón detalló que la empresa identificó en Puebla un importante potencial en la elaboración de artículos infantiles y escolares, por lo que en 2025 lanzó un programa dirigido a productores y pequeñas empresas poblanas.

Precisó que actualmente existen conversaciones con más de mil negocios de la entidad y que más de 500 ya operan dentro de las ramas textil y de moda con ventas activas en línea. Informó además que durante los últimos dos meses 60 compañías comenzaron operaciones comerciales en la aplicación y que la meta para 2026 contempla integrar entre 150 y 200 talleres poblanos, con una proyección superior a 45 millones de pesos mensuales en ingresos y un promedio de entre 30 y 50 pedidos diarios por empresa.

En el acto participaron la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez; la presidenta del Clúster del Ecosistema de Cultura y Arte del Estado de Puebla, Leticia Mojica Zavaleta; el presidente de la Cooperativa de Calzado del Estado de Puebla, Isael Nájera Ventura; el presidente municipal de San Martín Atexcal, Rigoberto González Mendiola; el presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Leonardo Noel Arizmendi Martínez; y el director general de Industria y Desarrollo Regional, Ricardo Ocaña Barrientos.