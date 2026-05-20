BUAP invita al taller de Pintura en Acrílico

María Huerta
“Explora y desarrolla tu creatividad”!, pide la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) e invita al Taller de Pintura en Acrílico.
La máxima casa de estudios a detalla 4 sesiones: 23 y 30 de mayo, 6 y 13 de junio de 2026.
Es para el público en general con cupo limitado y se llevará a cabo en el Museo Universitario Casa de los Muñecos.
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