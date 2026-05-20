No localizan a la presunta doctora a la que fue a ver Blanca Adriana, la joven desaparecida en la clínica Detox

Desde Puebla

Blanca Adriana desapareció de la clínica Detox, en Calzada Zavaleta, Puebla capital, donde se haría una intervención aparentemente no invasiva.

Su esposo la acompañó, pero le pidieron ir por una faja y, al regresar, encontró cerrada el supuesto sanatorio.

Ahí comenzó el infierno para la familia de esta mujer, que no aparece.

Sólo hay un video de la supuesta doctora, su hijo y una empleada subiendo un bulto, algo que parece un cuerpo, a un automóvil ya localizado esta mañana, pero de Adriana no se sabe nada.

Sus seres queridos continúan pegando volantes y búsquedas en barrancas y, de no obtener respuesta, advierten protestas en las casetas de Amozoc y San Martín Texmelucan.

Las autoridades realizaron un cateo en la clínica, donde no se localizó a la presunta doctora, Diana Alejandra Palafox Romero, ni a su hijo o a una asistente y quienes ahora son buscados por la Fiscalía.