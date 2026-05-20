Acción Nacional plantea ruta para recuperar la seguridad y el desarrollo de Chignahuapan

Staff/RG

Desde Chignahuapan, el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Mario Riestra, encabezó una rueda de prensa acompañado por la dirigencia municipal que preside Irma Hernández, Víctor Hugo Ojeda, Luis Franco y Filomeno Sarmiento, donde presentó una ruta de trabajo orientada a recuperar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del municipio.

Como parte de las propuestas planteadas, Mario Riestra enfatizó la necesidad urgente de implementar un plan extraordinario de blindaje para Chignahuapan y toda la región, ante el deterioro de las condiciones de seguridad y la creciente preocupación de las familias.

Señaló que este esfuerzo debe construirse mediante una coordinación real y permanente entre los tres órdenes de gobierno, dejando atrás la improvisación y priorizando acciones concretas que permitan recuperar el control del territorio. Entre los principales ejes planteados destacan el fortalecimiento de la vigilancia en carreteras, la presencia estratégica de corporaciones de seguridad, la recuperación del orden público y una respuesta inmediata frente a la crisis de gobernabilidad que enfrenta el municipio.

El dirigente panista advirtió que el enorme potencial turístico de Chignahuapan no podrá consolidarse mientras persistan las condiciones de inseguridad. Señaló que ningún destino puede crecer cuando sus habitantes viven con temor y los visitantes enfrentan incertidumbre para transitar por el municipio.

Finalmente, Acción Nacional se asumió como una oposición responsable y propositiva, dispuesta a colaborar en la construcción de soluciones que devuelvan la tranquilidad a las familias chignahuapenses, al tiempo que reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente sobre las políticas públicas municipales para exigir resultados concretos y medibles.