Puebla recibe con pasión futbolera a la Selección de Ghana

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La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez dio la bienvenida a la selección de Ghana rumbo al duelo ante México este 22 de mayo.

PUEBLA, Pue. – Puebla abre sus puertas y su corazón futbolero a la selección de Ghana, que arribó al estado para disputar el encuentro amistoso ante la Selección de México el próximo viernes 22 de mayo, a las 20:00 horas en el dos veces mundialistas Estadio Cuauhtémoc.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, recibió y convivió con jugadores y cuerpo técnico, a quienes les expresó que Puebla es su casa y agradeció su presencia a nombre del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante el encuentro, la titular del deporte estatal destacó la emoción que este partido genera entre miles de niñas, niños y jóvenes poblanos, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar un duelo de selecciones internacionales en territorio poblano. Además, invitó a la delegación africana a disfrutar de la cultura, gastronomía y hospitalidad que ofrece la entidad.

La Selección de Ghana agradeció el cálido recibimiento y aseguró que uno de sus principales objetivos consiste en brindar alegría a la afición y fortalecer el intercambio cultural entre ambas naciones. Jugadores y representantes del equipo resaltaron la importancia de compartir experiencias, pero sobretodo la pasión por el fútbol con el pueblo mexicano. En el convivio, estuvo presente el rector de la Universidad del Deporte, José Luis Sánchez Solá, quien se sumó al ambiente de alegría que se vive en el estado rumbo al partido internacional.

Con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier, Puebla fortalece la Copa del Mundo 2026 a través del “Mundial Social” el “Mundialito Universitario” y el “Mundialito Escolar” que fomentan la participación activa de niñas, niños y jóvenes en este deporte y reconstruyen el tejido social.