Buscan a Blanca Adriana Vázquez Montiel desaparecida tras acudir a clínica en Puebla

Abelardo Domínguez
Familiares piden el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para localizar a una mujer que presuntamente fue privada de su libertad en la ciudad de Puebla.
De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la joven acudió a una clínica llamada DETOX para realizarse una liposucción; sin embargo, al regresar su esposo al lugar, ella ya no se encontraba y presuntamente había desaparecido.
Ante esta situación, sus seres queridos solicitan compartir su fotografía y cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, esperando que el caso llegue a las autoridades correspondientes y se agilice su búsqueda.
“Nuestro objetivo es que la información se haga viral para poder localizarla lo antes posible”, expresaron familiares.
Si tienes información que ayude a encontrarla, comunícate de inmediato con las autoridades o con sus familiares.
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