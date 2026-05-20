Buscan a Blanca Adriana Vázquez Montiel desaparecida tras acudir a clínica en Puebla

Abelardo Domínguez

Familiares piden el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para localizar a una mujer que presuntamente fue privada de su libertad en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la joven acudió a una clínica llamada DETOX para realizarse una liposucción; sin embargo, al regresar su esposo al lugar, ella ya no se encontraba y presuntamente había desaparecido.

Ante esta situación, sus seres queridos solicitan compartir su fotografía y cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, esperando que el caso llegue a las autoridades correspondientes y se agilice su búsqueda.

“Nuestro objetivo es que la información se haga viral para poder localizarla lo antes posible”, expresaron familiares.

Si tienes información que ayude a encontrarla, comunícate de inmediato con las autoridades o con sus familiares.