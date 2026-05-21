El segundo cerebro del atleta: por qué el secreto de la resistencia no está en los músculos, sino en el intestino

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Ciudad de México, mayo de 2026. Cuando el cuerpo alcanza su límite, no siempre son las piernas las que fallan primero. Hay un punto (casi imperceptible) en el que la resistencia deja de ser una cuestión de fuerza y se convierte en una conversación interna, silenciosa, entre sistemas que no vemos.

Durante años, el rendimiento deportivo se entendió como una ecuación visible: más músculo, más aire, más disciplina. Pero hoy, esa narrativa comienza a quedarse corta. La nueva frontera del alto desempeño no está en lo que se entrena por fuera, sino en lo que se regula por dentro.

En el centro de esta conversación aparece un protagonista inesperado: el intestino. Nombrado por la ciencia como “el segundo cerebro”, este sistema no solo procesa alimentos; interpreta señales, modula respuestas y, en atletas, puede definir la diferencia entre detenerse o seguir. Es ahí donde ocurre uno de los procesos más fascinantes del cuerpo: la gestión de la fatiga desde su origen.

Cuando el esfuerzo se intensifica, el cuerpo produce lactato. Durante décadas, se le culpó del cansancio. Hoy sabemos que no es tan simple. En ciertos organismos (especialmente en atletas entrenados) existen bacterias capaces de tomar ese mismo lactato y transformarlo en energía reutilizable. Es decir, el cuerpo aprende a reciclar su propio agotamiento.

Esta relación, conocida como el eje intestino-músculo, redefine por completo la idea de resistencia. Ya no se trata únicamente de soportar más, sino de optimizar cómo el cuerpo responde al esfuerzo desde adentro.

Por eso, cada vez más deportistas están volteando hacia su microbiota como parte de su entrenamiento invisible. No como tendencia, sino como una extensión natural del rendimiento. En este contexto, soluciones como BioNella®, un probiótico diseñado para optimizar la salud intestinal, comienzan a formar parte de una conversación más amplia: la de entender al cuerpo como un sistema integral, donde cada componente (visible o no) suma.

El cambio de paradigma es claro. Superarse ya no es únicamente una cuestión de kilómetros, repeticiones o intensidad. Es, también, aprender a escuchar y fortalecer ese motor interno que sostiene cada movimiento. Porque al final, la verdadera resistencia no siempre se construye en los músculos. A veces, comienza mucho más adentro.

Acerca de BioNella

BioNella es el único probiótico formulado con la cepa Veillonella atypica FB0054, enfocado en utilizar el ácido láctico como fuente de energía. BioNella funciona remodelando la microbiota, y sin el uso de carbohidratos como proveedores de energía, incrementa el metabolismo del lactato sistémico convirtiéndolo en energía, disminuyendo la sensación de fatiga muscular después de hacer ejercicio y mejorando el rendimiento durante las actividades deportivas.