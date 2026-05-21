Pobladores detienen a presunto policía de Toluca señalado por abuso sexual

EL VALLE

Toluca, Méx.- Habitantes de la comunidad de San Pablo Autopan, en el municipio de Toluca, retuvieron a un hombre identificado como Hugo “N”, de 54 años de edad, quien fue señalado por la madre de una menor de presuntamente realizar tocamientos indebidos y abuso sexual contra su hija.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de 50 pobladores participaron en la retención del sujeto, luego de que la madre de la víctima denunciara públicamente los hechos y solicitara apoyo de las autoridades para proceder legalmente en su contra.

Los hechos generaron una fuerte movilización policiaca después de que, mediante una llamada al Número de Emergencias 9-1-1, se alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes acudieron a la comunidad para atender la situación y evitar que el conflicto escalara.

En el lugar, la denunciante informó a los uniformados que el hombre, quien presuntamente pertenece a una corporación policiaca de Toluca, habría realizado actos indebidos contra su hija menor de edad. Asimismo, aseguró que existirían al menos otras dos alumnas de una escuela primaria de la zona que también habrían sido víctimas de conductas similares.

Ante el señalamiento y la tensión generada entre los habitantes de San Pablo Autopan, los elementos de la SSEM entablaron diálogo con los vecinos para evitar actos de violencia y proceder conforme a la ley. Posteriormente, Hugo “N”, quien se encontraba fuera de servicio al momento de los hechos, fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense.

Será dicha autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica del detenido, así como investigar si existen más posibles víctimas relacionadas con este caso.

Vecinos de la zona exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y castigo ejemplar en caso de comprobarse la responsabilidad del acusado.