Ya no es Estadio Azteca ni Banorte: otra vez le cambian nombre para el Mundial 2026

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El Estadio Azteca ya no es el mismo de hace unos días. Apenas terminó la semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas, la FIFA entró con todo y tomó el control operativo del recinto, según reportó Metro World News. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran cómo el mítico estadio empieza a dejar atrás su imagen comercial para vestirse de gala rumbo al Mundial 2026.

Uno de los cambios más impactantes fue la aparición del nombre “Estadio Ciudad de México” en el techo, reemplazando el anterior “Estadio Banorte”. Este movimiento no es casualidad: la FIFA exige que durante sus torneos, los estadios luzcan una imagen neutra, sin marcas comerciales, para garantizar la uniformidad visual y el cumplimiento de sus contratos globales de patrocinio.

El logotipo del banco patrocinador también fue cubierto con una lona roja gigante, fundiéndose con el color del techo. Los aficionados que pasaron por el Coloso de Santa Úrsula no tardaron en notar el cambio, y las fotos del nuevo look del estadio se volvieron virales.

La FIFA no se anda con rodeos. Cuando toma el control de un estadio mundialista, lo hace a fondo: imagen, publicidad y operación quedan bajo su mando meses antes del torneo. Así, el Azteca empieza a sentir el pulso de la Copa del Mundo, y la emoción entre los fanáticos crece con cada detalle que se modifica en el recinto más emblemático del fútbol mexicano.

El Estadio Azteca está a punto de hacer historia grande. Será el primer estadio en el planeta en albergar tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y ahora 2026. Ningún otro recinto puede presumir semejante récord. La cuenta regresiva ya arrancó y la Ciudad de México se prepara para recibir a las mejores selecciones y a miles de aficionados de todo el mundo.

Mientras avanzan las remodelaciones internas, los cambios en la imagen exterior del estadio son la señal más clara de que la fiesta mundialista ya empezó. El Azteca, ese templo donde se han vivido golazos, atajadas imposibles y finales de infarto, se transforma para recibir a la élite del futbol internacional.