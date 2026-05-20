NFL lista para jugar hasta 10 partidos internacionales en 2027

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La liga también votó para impedir que los equipos tuvieran la capacidad de proteger partidos de jugarse en el extranjero

ORLANDO — La NFL aprobó el martes la posibilidad de disputar hasta 10 partidos internacionales a partir de 2027, un aumento respecto a los ocho juegos permitidos anteriormente.

“Existe un camino para llegar a los 10 [partidos internacionales] en 2027”, declaró Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, asuntos internacionales y eventos de la liga, desde las reuniones de primavera de la NFL.

La liga también votó a favor de eliminar la facultad de los equipos para proteger ciertos partidos como locales, impidiendo que estos sean designados para jugarse en el extranjero. Anteriormente, los equipos podían proteger dos de sus partidos en casa.

El calendario del 2026 contempla nueve partidos internacionales: ocho organizados directamente por la liga y un juego en Londres, este último como parte de un acuerdo entre los Jacksonville Jaguars y el Wembley Stadium. La celebración de ese noveno partido requirió la aprobación de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA por sus siglas en inglés), tal como se estipula en el contrato colectivo. Ahora, la liga tiene la facultad de programar los 10 partidos regulares, además del encuentro en Wembley, con la aprobación de la NFLPA.

Melbourne, Australia; Río de Janeiro, Brasil; Londres, Reino Unido (con tres partidos); París, Francia; Madrid, Francia; Múnich, Alemania; y Ciudad de México, México, son las sedes anfitrionas de este año; asimismo, la liga se encuentra evaluando posibles sedes para el futuro.

Mercados asiáticos como el de Japón “presentan complejidades [debido a los desplazamientos], pero resultan importantes” dentro del panorama global y constituyen una opción que la liga podría explorar como futura sede, señaló O’Reilly.

El creciente perfil internacional de la liga ha suscitado interrogantes sobre la posibilidad de que algún día se celebre un Super Bowl en suelo extranjero. O’Reilly afirmó que, por el momento, este asunto “no figura como una prioridad inmediata”.

No obstante, muchos alrededor de la liga consideran que, con el tiempo, la organización podría llegar a programar un partido internacional cada semana durante la temporada regular.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha manifestado que el objetivo final es alcanzar la cifra de 16 partidos internacionales.