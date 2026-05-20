¡Oficial! Gerardo Espinoza se convierte en el nuevo Director Técnico del Club Puebla para el torneo Apertura 2026

Staff/RG
“Un equipo con orden, intensidad y que impulse a los jóvenes”: Las primeras palabras de Gerardo Espinoza como nuevo DT de La Franja.
You may also like
-
Puebla recibe con pasión futbolera a la Selección de Ghana
-
Informe sobre el turismo en México: SEEDTAG analiza las tendencias en base al interés de los usuarios y el impacto del Mundial FIFA 2026
-
Fotonota: Un equipo con orden e intensidad, prometió Gerardo Espinosa, el director técnico en turno del Puebla FC
-
Thunder vs Spurs: Fechas, horarios y dónde ver en vivo juegos de la final de Conferencia Oeste de NBA 2026
-
Filippo Ganna domina la contrarreloj Viareggio-Massa y gana la etapa 10 del Giro de Italia 2026