Desde la Pasión

¡Oficial! Gerardo Espinoza se convierte en el nuevo Director Técnico del Club Puebla para el torneo Apertura 2026

By Redaccion1 / 20 mayo, 2026

Staff/RG

“Un equipo con orden, intensidad y que impulse a los jóvenes”: Las primeras palabras de Gerardo Espinoza como nuevo DT de La Franja.

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