Recuperan en Atlixco motocicleta robada

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco lograron la recuperación de una motocicleta con predenuncia de robo en la Junta Auxiliar de La Magdalena Axocopan.

Durante labores de vigilancia, policías municipales ubicaron una unidad con características similares a una motocicleta reportada previamente al número de emergencias 911.

Tras verificar el Número de Identificación Vehicular (NIV), se confirmó que la motocicleta contaba con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La unidad recuperada corresponde a una motocicleta marca Italika modelo 150 Z, color negro con verde.