Designan árbitros para la Final entre Pumas y Cruz Azul; César Ramos y Katia Itzel quedan fuera

EL HERALDO DE MÉXICO

La Comisión de Árbitros reveló a los silbantes, pero la ausencia de dos de los nombres más importantes del arbitraje mexicano encendió la polémica

La gran final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul ya tiene árbitros definidos. La Comisión de Árbitros anunció que Ismael Rosario López Peñuelas será el encargado de impartir justicia en el duelo de ida, mientras que Daniel Quintero Huitrón fue designado para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

El primer capítulo de la serie se disputará el próximo jueves 21 de mayo, mientras que el encuentro definitivo será el 24 de mayo en Ciudad Universitaria, donde se conocerá al nuevo campeón del futbol mexicano.

Sin embargo, la designación arbitral no pasó desapercibida y rápidamente generó controversia en redes sociales y entre aficionados. Lo que más sorprendió fue la ausencia de César Arturo Ramos Palazuelos, considerado por muchos como el mejor árbitro mexicano de la actualidad, además de la exclusión de Katia Itzel García, una de las silbantes con mayor proyección.

La polémica aumentó aún más luego de que surgiera un video en redes sociales donde se observa a Efraín Juárez elogiando a Daniel Quintero Huitrón e incluso mencionando que le gustaría verlo en la final. La grabación provocó molestia en el entorno celeste, al grado de que Cruz Azul ya habría comenzado a presionar para solicitar un cambio de árbitro para el duelo de vuelta.

Hasta el momento, la Comisión de Árbitros no ha emitido postura oficial sobre una posible modificación en la designación, por lo que Daniel Quintero Huitrón se mantiene como el silbante programado para el partido definitivo.

La tensión alrededor de la final sigue creciendo incluso antes de que ruede el balón, en una serie que promete estar cargada de intensidad tanto dentro como fuera de la cancha.