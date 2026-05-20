BTS dará presentación musical en los AMAs 2026; cuándo y dónde ver su show en México

MILENIO

BTS volverá a los escenarios de los American Music Awards 2026 y la noticia ya provocó emoción entre ARMY en redes sociales. Aunque la ceremonia todavía no se realiza, fans consideran que podría convertirse en una de las actuaciones más importantes del año para el K-pop.

La agrupación surcoreana fue nominada en varias categorías para los AMAs 2026. Es por ello que, el regreso del grupo a los AMAs ocurre después de su esperada reunión tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y lanzar su álbum ARIRANG, proyecto que marcó oficialmente el comeback de BTS como grupo completo y que a día de hoy continúan su gira mundial.

¿BTS ya se había presentado en los AMAs?

Sí. BTS tiene una larga historia con los American Music Awards y, de hecho, una de sus presentaciones más importantes en Estados Unidos ocurrió precisamente en esta premiación.

El grupo debutó en los AMAs en 2017 interpretando DNA, actuación que ayudó a impulsar su popularidad global y marcó uno de los primeros grandes pasos del K-pop dentro de ceremonias estadounidenses

Posteriormente, BTS regresó varias veces a los American Music Awards con actuaciones de temas como Boy With Luv, Butter y Life Goes On.

En 2021, la agrupación hizo historia al convertirse en el primer acto asiático en ganar el premio Artista del año en los AMAs.

¿BTS está nominado en los AMAs 2026?

Sí. BTS recibió tres nominaciones para los American Music Awards 2026, consolidando su regreso como uno de los más importantes del año dentro de la industria musical.

La agrupación surcoreana fue nominada en las siguientes categorías:

Artist of the Year

Best Male K-pop Artist

Song of the Summer por SWIM

La nominación más importante es Artist of the Year, ya que BTS comparte categoría con artistas como Taylor Swift, Lady Gaga, Bruno Mars, Harry Styles y Bad Bunny.

Además, si BTS logra ganar nuevamente Artist of the Year, se convertiría en el único acto asiático en obtener ese premio dos veces en la historia de los AMAs.

¿Cuándo son los AMAs 2026?

Los American Music Awards 2026 se celebrarán el próximo 25 de mayo en Las Vegas a las 6:00 PM.

La ceremonia reunirá a algunos de los artistas más importantes del año y BTS figura entre los actos más esperados de la noche debido al enorme impacto que tuvo su regreso musical.

Por otro lado, aún no se conoce qué canción o canciones pudieran interpretar durante su presencia, sin embargo, se estima que sea una parte de su nuevo álbum ARIRANG.

¿Dónde ver los AMAs 2026 en México?

Los American Music Awards 2026 podrán verse en México a través de la señal de TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

La ceremonia también contará con cobertura en redes sociales oficiales de los AMAs, donde normalmente se comparten clips de las presentaciones, alfombra roja y momentos destacados de la noche.