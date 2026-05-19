Banda los Recoditos se colocan hoy en el #1 de Billboard con “En coma inducido”

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BANDA LOS RECODITOS continúa marcando el paso dentro del regional mexicano y hoy se coloca en el #1 del chart Regional Mexicano de Billboard con el tema “En Coma Inducido”, una canción intensa y emocional que ha conectado de manera inmediata con el público gracias a su honestidad, sentimiento y poderosa interpretación.

Desde su lanzamiento, “En Coma Inducido” se convirtió en uno de los temas más sólidos de la agrupación sinaloense, logrando permanecer durante varias semanas entre los primeros lugares de la radio en México y consolidándose ahora como el tema más importante del género en uno de los charts más relevantes de la industria musical.

Con una narrativa desgarradora y profundamente humana, la canción retrata ese estado emocional en el que el corazón permanece atrapado entre el recuerdo y la imposibilidad de soltar a alguien. El característico sonido de banda que ha distinguido a LOS RECODITOS a lo largo de su trayectoria se fusiona con una propuesta más madura y emocional, reafirmando así su lugar como una de las agrupaciones más influyentes y queridas del regional mexicano.

Este importante logro llega en un momento clave para la banda, ya que el próximo jueves 21 de mayo estrenarán “PIRATITA”, su nuevo EP de 7 canciones que recorrerá distintos matices musicales, desde la balada hasta los temas más festivos y bailables que forman parte de su esencia.

El material incluirá canciones como “Zúmbale”, “El divorcio en persona” y el focus track “PIRATITA”, una ranchera fresca, divertida y con mucha personalidad que retrata una historia de complicidad, fiesta y atracción sin filtros. Con este lanzamiento, Banda Los Recoditos demuestra nuevamente su versatilidad y capacidad para conectar con distintas emociones y generaciones dentro del género.

Con “En Coma Inducido” en el #1 y el próximo estreno de “PIRATITA”, BANDA LOS RECODITOS continúa escribiendo una historia de éxito, evolución y conexión auténtica con su público.