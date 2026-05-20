Europa League: Horarios y canales para ver en vivo la final entre Friburgo y Aston Villa hoy miércoles 20 de mayo

EL UNIVERSAL

Este miércoles se llevará a cabo la gran final de la Europa League, el torneo de plata del viejo continente, que enfrenta dos equipos con la misma ilusión de bordar una estrella internacional en sus escudos: Aston Villa y Friburgo.

Para ambas instituciones, esta final representa la oportunidad de conquistar un título y un trofeo que hasta ahora, ninguno posee en sus vitrinas.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este encuentro.

ASÍ LLEGÓ ASTON VILLA A LA FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

Los ‘Villans’ llegan a este partido con la etiqueta de favoritos, ya que ocupan el cuarto lugar en la prestigiosa Premier League y cuentan con figuras como Emiliano Martínez, Matty Cash, Youri Tielemans, Amadou Onana y Tammy Abraham, entre otros. Además, son dirigidos por el experimentado Unai Emery, que ha ganado en cuatro ocasiones este trofeo, tres con el Sevilla y una con el Villarreal.

En su camino a la final, el Aston Villa eliminó a equipos como el Nottingham Forest, Bologna y Lille.

ASÍ LLEGÓ FRIBURGO A LA FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

Por el otro lado, ‘Los Buitres’ están ante una oportunidad histórica de ganar su primer título continental, ya que esta es la primera vez que están en una final de este tipo.

El camino a la final incluye eliminaciones a equipos como el Braga, Celta de Vigo y Genk.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA FINAL DE LA EUROPA LEAGUE?