Filippo Ganna domina la contrarreloj Viareggio-Massa y gana la etapa 10 del Giro de Italia 2026

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Afonso Eulálio mantiene la maglia rosa; Thymen Arensman y Rémi Cavagna completan el podio del

La décima etapa del Giro de Italia 2026 se resolvió a favor de Filippo Ganna, quien confirmó su favoritismo en la contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa. El corredor del Netcompany INEOS se impuso con un tiempo de 45:53 minutos, estableciendo un ritmo dominante (velocidad media de 54.9 km/h) que ninguno de sus rivales pudo igualar. La etapa, completamente llana con apenas 50 metros de desnivel, permitió a Ganna desplegar todo su potencial como especialista en contrarreloj

El recorrido incluyó un inicio con curvas técnicas alrededor de Viareggio y Marina di Torre del Lago, seguido por un tramo recto junto al mar donde los ciclistas pudieron alcanzar velocidades cercanas a los 60 km/h. Los puntos intermedios de control fueron Viale Regina Margherita (km 16,7), Forte dei Marmi (km 28,9) y Rinchiostra (km 38,4), donde Ganna siempre registró los mejores parciales (19:09, 31:45 y 41:54), manteniendo a raya a competidores como Thymen Arensman y Rémi Cavagna, quienes finalizaron a +1:54 y +1:59 como segundo y tercero respectivamente.

El italiano, triple medallista olímpico, consiguió la victoria número 40 de su carrera, cuarta de la actual temporada tras conquistar etapas en el Tour del Algarve, la Tirreno-Adriático y la Dwars door Vlaanderen.

Thymen Arensman cruzó la meta parcialmente a 1:54 de Ganna, mientras que Jonas Vingegaard, quien partió con la intención de descontarle tiempo, terminó con +3:00 sobre el italiano. Egan Bernal y Einer Rubio, los representantes colombianos, no lograron acercarse a los primeros puestos y finalizaron fuera del top 10 parcial, evidenciando la superioridad del italiano en esta especialidad.

Clasificación de la etapa 10 del Giro de Italia 2026

Filippo Ganna | NCI | 45:53 minutos Thymen Arensman | NCI | +1:54 Rémi Cavagna | GFC | +1:59 Sjoerd Bax | PQT | +2:04 Derek Gee | LTK | +2:16 Maximilian Walscheid | LTK | +2:17 Johan Price Pejtersen | APT | +2:29 Mikkel Bjerg | UEX | +2:33 Lorenzo Milesi | MOV | +2:40 Niklas Larsen | URR | +2:42

Clasificación general del Giro de Italia

En la clasificación general, Eulalio mantiene el maillot rosa como líder, aunque ahora su ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se reduce a 27 segundos; Vingegaard terminó 13 en la etapa del martes, a tres minutos de Filippo Ganna.

Thymen Arensman asciende al tercer lugar, desplazando al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y quedando a 1:57 del líder. Así marcha la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la décima etapa:

Afonso Eulálio | Bahrain Victorious | 39:40:34 horas Jonas Vingegaard | Team Visma-Lease a Bike | +0:27 Thymen Arensman | Netcompany INEOS | +1:57 Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +2:24 Ben O’Connor | Team Jayco AlUla | +2:48 Jai Hindley | Red Bull-BORA-hansgrohe | +3:06 Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | +3:28 Derek Gee-West | Lidl-Trek | +3:34 Giulio Pellizzari | Red Bull-BORA-hansgrohe | +3:36 Markel Beloki | EF Education | +4:16

La contrarreloj de este martes 19 de mayo volvió a demostrar la importancia de los especialistas en pruebas llanas. Ganna nunca perdió la silla caliente, dominando todos los parciales y consolidando una victoria con autoridad que le permitirá entrar en la próxima etapa con confianza y ventaja sobre los rivales menos acostumbrados a este tipo de terreno. La meta fue atravesada sin contratiempos y con el italiano aprovechando al máximo la recta final del paseo marítimo, superando a todos los que intentaron desafiar su ritmo.

El italiano continúa sumando triunfos para el Netcompany INEOS en esta edición del Giro, marcando su primer éxito parcial en la ronda italiana de 2026 y destacando como uno de los favoritos para los próximos desafíos de la carrera.

Afonso Eulálio mantiene la camiseta rosa gracias a su diferencia en la clasificación general acumulada, mientras que Vingegaard y otros favoritos deberán recuperar tiempo en las próximas jornadas.