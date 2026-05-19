Roberto “Bob” Espinosa domina en Puebla y conquista su primera victoria de la temporada 2026 de Trucks México Series

Staff/RG

Roberto ‘Bob’ Espinosa dominó de principio a fin en el Autódromo Miguel E. Abed para conseguir su primera victoria de la temporada 2026 de Trucks México Series, presentada por Mikel’s – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, consolidando un fin de semana redondo que lo coloca entre los grandes favoritos al título.

Bajo un clima caluroso y en punto de las 11:30 am, arrancó la 4ta Fecha del semillero de talento más importante de México, con Espinosa (#96) y su coequipero de Dynamic Motorsports, Sebastián Rodríguez (#9), comandando el pelotón en el circuito de 2,590 metros de longitud.

Tras dominar las prácticas y la sesión de clasificación, el piloto potosino arrancó con fuerza, estableciendo distancia sobre sus perseguidores desde las primeras vueltas. Sin embargo, una detención obligatoria en pits le hizo perder momentáneamente la punta ante Arturo Vázquez, quien llegó a liderar con una ventaja considerable. Antes del Stage, Espinosa logró darle alcance y recuperó el liderato para no volver a soltarlo.

La segunda parte de la carrera se desarrolló con relativa tranquilidad hasta que una bandera amarilla en las últimas vueltas añadió dramatismo al cierre. Tras la rearrancada, Sebastián Rodríguez tuvo un contacto con Bob Espinosa, perdiendo el segundo puesto frente a Santiago Cruz, quien avanzó desde el fondo del pelotón hasta el podio en una destacada remontada.

El Top 5 lo completaron Edwin Arenas en la P3, Carlos Novelo en la P4 y Jesús Ruíz en la quinta posición.