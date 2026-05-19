Sheraton Santiago refuerza su estrategia comercial y obtiene certificación internacional de turismo sustentable

Staff/RG

La nueva etapa comercial liderada por Ximena Díaz estará enfocada en experiencia de clientes y crecimiento estratégico.

La compañía obtiene el “Sello S”, reconocimiento internacional otorgado a empresas turísticas con altos estándares de sustentabilidad.

En medio de un escenario marcado por la reactivación del turismo, las nuevas exigencias de los viajeros y una industria hotelera cada vez más competitiva, Sheraton Santiago Hotel & Convention Center anunció una nueva etapa con el fin de fortalecer su posicionamiento en el segmento corporativo y turístico, combinando una renovada estrategia comercial con un sólido foco en sustentabilidad.

Como parte de este proceso, el hotel reforzó su equipo de Marketing y Ventas con nuevos liderazgos ejecutivos, enfocados en potenciar áreas clave como desarrollo de negocios, revenue management, eventos y experiencia de clientes, con una estrategia más integrada, personalizada y alineada a las nuevas tendencias de la industria.

La nueva estructura comercial está liderada por Ximena Díaz, quien asumió como directora de Marketing y Ventas. Ingeniero Comercial y MBA, cuenta con una amplia experiencia en la industria hotelera nacional e internacional, destacando su paso por Grand Hyatt Santiago e Iconic Santorini en Grecia.

Actualmente, la hotelería se enfrenta a un doble reto: adaptarse a un entorno cada vez más digital y, al mismo tiempo, mantener esa conexión humana que caracteriza la experiencia. “El gran desafío está en entender al cliente, anticipar sus necesidades y generar experiencias memorables”, señaló Ximena Díaz.

A este fortalecimiento se une también Luis Saavedra, ejecutivo con más de 25 años de experiencia en Marriott International, donde ha trabajado en áreas estratégicas como Ventas, Eventos y Revenue Management, además de participar en proyectos regionales para el Caribe y Latinoamérica.

En paralelo, el hotel continúa consolidando su estrategia de sustentabilidad como parte integral de su operación y cultura organizacional. Este compromiso le permitió obtener la Distinción de Turismo Sustentable “Sello S”, certificación auditada por un organismo independiente que valida el cumplimiento de altos estándares en sostenibilidad dentro de la industria turística.

El reconocimiento cuenta además con el respaldo internacional del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), entidad que establece criterios globales para el turismo sustentable, reforzando así el posicionamiento del hotel como un referente en materia de sostenibilidad y gestión responsable.

Con el objetivo de asegurar una implementación transversal de estas iniciativas, el hotel cuenta con un Comité de Sustentabilidad integrado por colaboradores de distintas áreas, reflejando un compromiso colectivo y una gestión activa basada en los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: económico, medioambiental y sociocultural