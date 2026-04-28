Acerca SEDETRA servicios a Atlixco con Jornada de Atención Ciudadana

-Se brindó información sobre los programas de empleo, capacitación, apoyos a emprendedores y MIPYMES.

Desde Puebla

ATLIXCO, Pue. – Con el propósito de acercar servicios que brinden soluciones a la población, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) participó en la Jornada de Atención Ciudadana Por Amor a Puebla, una iniciativa del gobierno estatal que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier en coordinación con la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo para fortalecer el diálogo directo con la ciudadanía.

El titular de la SEDETRA, Víctor Gabriel Chedraui, informó que este encuentro concentró servicios integrales orientados al bienestar social y al fortalecimiento productivo, en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contribuye al desarrollo económico, justicia y la distribución equitativa de oportunidades.

Señaló que la capacitación para el trabajo constituye un eje central para el desarrollo de habilidades productivas, lo que permite generar mejores condiciones de empleo y crecimiento económico en la región, por lo que se otorgó asesoría jurídica laboral, así como esquemas de financiamiento dirigidos a mujeres y unidades económicas de menor escala.

Durante la jornada, la dependencia en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), ofreció servicios como Bolsa de Trabajo, asesoría empresarial, registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), formación de cooperativas y promoción de la estrategia Marca Puebla Cinco de Mayo, acciones que fortalecen la actividad económica local y respaldan a emprendedores y MIPYMES.

En este encuentro también participó el síndico del municipio de Atlixco, Iván Cortés Ambrosio; el director general del ICATEP, Alfonso Aguirre González; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; la directora general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Paola Angón Silva; el director general de Industria y Desarrollo Regional, Ricardo Ocaña Barrientos; el director del Servicio Nacional de Empleo de la SEDETRA, Carlos Popoca Bermúdez; la procuradora de la Defensa del Trabajo, Denisse Ramírez Luna; y el director general del Centro de Conciliación Laboral, Marco Antonio Carro Tuxpan.