Soberanía tecnológica y movilidad sostenible con el 1er auto eléctrico hecho en México: Armenta

-El gobernador Alejandro Armenta Mier proyecta la incorporación de 8 mil unidades del primer vehículo eléctrico 100 por ciento mexicano.

-Puebla podría participar en la siguiente fase de producción para dar valor agregado al proyecto

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Olinia ya es una realidad, destacó el gobernador Alejandro Armenta Mier al felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar el primer vehículo eléctrico 100 por ciento mexicano, un proyecto que integra innovación, desarrollo científico y protección al medio ambiente para fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Durante la mañanera, el titular del Ejecutivo destacó que su administración diseña, junto con la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, y la secretaria de Planeación y Finanzas, Daniela Pérez Calderón, una estrategia para que, a partir del próximo año, cuando Olinia inicie operaciones, Puebla incorpore 3 mil unidades eléctricas para el transporte local y disponga de un fondo que facilite la adquisición de otras 5 mil unidades mediante el apoyo del 20 por ciento del enganche para concesionarios y transportistas.

Armenta Mier señaló que esta acción colocará a la entidad como referente nacional en movilidad sustentable y permitirá aprovechar uno de los proyectos tecnológicos más importantes impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum para transformar el desarrollo industrial del país.

Subrayó que este logro demuestra la capacidad de México para generar tecnología propia y construir soluciones que durante décadas parecían exclusivas de grandes corporaciones internacionales.

Al recordar que Olinia nació del talento de ingenieras, ingenieros, investigadoras e investigadores de instituciones académicas y tecnológicas nacionales, entre ellas el Tecnológico Nacional de México campus Puebla, el gobernador expresó su reconocimiento a la conducción de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el acompañamiento de la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán; y el liderazgo técnico de Roberto Capuano y Rafael Garayoa.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, afirmó que Olinia es un proyecto de nación para alcanzar la soberanía tecnológica mediante el conocimiento, la investigación y la innovación desarrollados por talento mexicano.

Explicó que el vehículo eléctrico podrá utilizarse tanto en ciudades como en comunidades rurales, resultado de meses de análisis, planeación y trabajo conjunto entre especialistas de distintas regiones del país. Asimismo, destacó que el gobernador Alejandro Armenta fue uno de los primeros impulsores de esta iniciativa y que Puebla participó activamente en las mesas de trabajo desde sus primeras etapas.

García Parra resaltó que el estado se ha convertido en un aliado estratégico para el proyecto, primero en la fase de diseño y ahora en el análisis de la etapa de producción y operación. En ese sentido, indicó que el gobernador instruirá a las dependencias estatales para atender los requerimientos que permitan fortalecer el desarrollo de este proyecto como la instalación de cargadores eléctricos.

Finalmente, señaló que Puebla cuenta con empresas proveedoras altamente especializadas y con amplia trayectoria industrial que pueden integrarse a las cadenas de valor del proyecto, lo que abrirá nuevas oportunidades de inversión, empleo y crecimiento económico para la entidad y para México.