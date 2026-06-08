BUAP entregará bono 2026 a personal académico de asignatura hora clase

María Huerta
El 10 de junio, personal académico BUAP con contrato vigente, que ejerce plazas de asignatura hora clase y por tiempo derteminado, podrá anotarse y participar en el bono 2026.
De acuerdo a la convocatoria, los aspirantes deben acreditar con carga docente mínima de 12 horas en proemdio en los periodos de Otoño 2025 y Primavera 2026.
Mientras, el personal definitivo deberá haber cubierto el número de horas correspondiente a su categoria en cada uno de los periodos señalados anteriormente.
Para el nivel I, correspondiente a 12 a 18 horas en promedio a la semana impartida, el bono total es de 11 mil 638 pesos.
El nivel II, de 19 a 29 horas, el monto del bono es de 17 mil 457 pesos y para el nivel III, de 30 a 40 horas, de 23 mil 276 pesos.
Los resultados definitivos del procedimiento se publicarán el 19 de junio de 2026 en la plataforma institucional www.buap.mx.
Y el bono se realizará vía nómica institucional, en dos exhibiciones; pago uno en la primera quincena de agosto y el segundo en la 1ra de septiembre.
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