BUAP innova con su Sistema Institucional de Expediente Laboral (SIDEL): Lilia Cedillo 

María Huerta

La dirección de Recursos Humanos de la BUAP presentó el Sistema Institucional de Expediente Laboral (SIDEL), un programa que alberga la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DCyTIC).

Su objetivo es ofrecer mecanismos digitales accesibles de administración, actualización y resguardo de la información del personal universitario.

En la presentación, la rectora Lilia Cedillo Ramírez, indicó que este sistema se trabajó desde hace dos años para optimizar procesos de obtención de documentos para diversos trámites como renovación del Prodep (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) o del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), así como actualización curricular, trayectoria institucional, o bien, para auditorías federales, entre otros procedimientos.

Aseguró que existe un especial cuidado en el manejo de los datos que se digitalicen para garantizar la seguridad y resguardo de esta información.

Invitó a socializar este nuevo sistema entre los trabajadores universitarios para hacer notar la importancia que tiene este mecanismo digital.

Sandro Reyes Soto, titular de Recursos Humanos, explicó que SIDEL permitirá que el expediente de un trabajador se albergue en un solo sitio, gracias a la digitalización, resguardo, actualización, consulta en tiempo real, control y auditoría, así como emisión de reportes, indicadores e interoperabilidad.