Si eres estudiante presencial de la BUAP…lánzate a una aventura nacional o mundial 

María Huerta

La BUAP, a través de la dirección general de Internacionalización, emitió la convocatoria de Movilidad Estudiantil Primavera 2027 a estudiantes regulares de licenciatura en modalidad presencial.

Los alumnos interesados podrán iniciar el proceso postulándose a la posibilidad de cursar materias durante un periodo en una universidad extranjera o de nuestro país.

Los requisitos son: Ser alumno regular de la licenciatura en modalidad presencial, mantener un buen promedio, sin materias reprobadas y tener conocimiento de un segundo idioma (Nivel B2).

Al cumplir con lo anterior podrás elegir una universidad nacional o internacional con la que se tenga convenio.

Los beneficios a los que el alumno tendrá acceso son: Estar exento de pago de colegiatura en el extranjero; las materias cursadas serán revalidadas en la BUAP, desarrollo de competencias y habilidades, entre otros beneficios académicos.