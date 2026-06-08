Si eres estudiante presencial de la BUAP…lánzate a una aventura nacional o mundial 

María Huerta
La BUAP, a través de la dirección general de Internacionalización, emitió la convocatoria de Movilidad Estudiantil Primavera 2027 a estudiantes regulares de licenciatura en modalidad presencial.
Los alumnos interesados podrán iniciar el proceso postulándose a la posibilidad de cursar materias durante un periodo en una universidad extranjera o de nuestro país.
Los requisitos son: Ser alumno regular de la licenciatura en modalidad presencial, mantener un buen promedio, sin materias reprobadas y tener conocimiento de un segundo idioma (Nivel B2).
Al cumplir con lo anterior podrás elegir una universidad nacional o internacional con la que se tenga convenio.
Los beneficios a los que el alumno tendrá acceso son: Estar exento de pago de colegiatura en el extranjero; las materias cursadas serán revalidadas en la BUAP, desarrollo de competencias y habilidades, entre otros beneficios académicos.
You may also like
-
BUAP innova con su Sistema Institucional de Expediente Laboral (SIDEL): Lilia Cedillo
-
BUAP entregará bono 2026 a personal académico de asignatura hora clase
-
Suspenden clases mañana en sierras Norte, Negra, Nororiental y Valle Serdán
-
Colocarán módulos de atención para padres de familia que inscriban a sus hijos en preescolar y primaria
-
Video: Lluvias dejan sin luz Venustiano Carranza