En la capital poblana, durante mayo 524 personas fueron atendidas por violencia

María Tenahua

Durante mayo, en Puebla capital 524 personas denunciaron violencia, informó la secretaría de las Mujeres.

En la sesión de la comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual del cabildo, se resaltó que se puso en marcha la estrategia, con el fin de combatir esta problemática.

En el cierre de la primera etapa, de este número de personas, 511 fueron mujeres, seis niñas y siete hombres.