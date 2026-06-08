Vecinos de San Sebastián denuncian tala clandestina

María Tenahua

Este lunes, desde temprana hora, vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián se manifestaron, para exigir al ayuntamiento de Puebla frenar la presunta tala clandestina de árboles y palmeras en el bulevar Xonacatepec y Consorcio, calle 13.

Con pancartas en mano con la leyenda “No me cortes”, además de colocar también otras en los árboles de la zona.

Ante esto, los inconformes denunciaron que el derribo se realizó durante la madrugada y advirtieron que aún pretenden retirar más ejemplares.

Asimismo, solicitaron al gobierno de la ciudad intervenir y sancionar a la empresa que realizó esta tala ilegal.