Presenta Pepe Chedraui el programa “calles al 100”

– _“Del 15 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 intervenimos un total de mil 484 calles, mismas que sumadas a las 2 mil 926 calles que atenderemos este año, nos permitirá entregar a las y los poblanos un total de 4 mil 410 calles totalmente renovadas”: dijo el alcalde_

– _Conectan planteles educativos, hospitales, zonas habitacionales, espacios religiosos, espacios deportivos y rutas de transporte público_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 28 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial de la ciudad, el presidente municipal, Pepe Chedraui presentó el programa #CallesAl100, estrategia integral que permitirá atender durante este año un total de 2 mil 926 calles, con una inversión histórica de 790 millones de pesos.

Al respecto, el edil detalló que, mediante el financiamiento a corto plazo de 440 millones de pesos, se intervendrán un total de mil 379 calles. Asimismo, a través del Plan Anual de Obra Pública, con una inversión de 270 millones de pesos, se contempla la atención de 853 calles y por medio del Tren Capitalino de Pavimentación, con una inversión de 80 millones de pesos, se atenderán 694 calles.

“Del 15 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 intervenimos un total de mil 484 calles, mismas que sumadas a las 2 mil 926 calles que atenderemos este año, nos permitirá entregar a las y los poblanos un total de 4 mil 410 calles totalmente renovadas”, precisó.

De igual forma, el alcalde poblano destacó que este paquete de calles a intervenir permitirá atender con acciones concretas a cada una de las 17 juntas auxiliares y está conformado por solicitudes recibidas durante el “Día del Pueblo, La Capital Te Escucha”, así como en diferentes zonas de la ciudad.

“Priorizamos rehabilitar calles que conecten a planteles educativos, hospitales, zonas habitacionales, espacios religiosos, espacios deportivos y rutas de transporte público. Por ello, nos enfocamos en beneficiar al mayor número de habitantes de la capital”, explicó.

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad mantiene vigente la Campaña Capitalina BacheAndo Puebla en diferentes zonas del municipio. A la fecha se han atendido 371 mil baches, a través del despliegue operativo de 25 cuadrillas en distintos puntos del municipio poblano.