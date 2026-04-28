Video: Presunta disputa entre sindicatos habría generado balaceras y quema de maquinaria en la autopista México-Puebla

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Desde Puebla
Se registró movilización policíaca en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, luego del reporte de encapuchados que hicieron detonaciones y quema de maquinaria.
A la altura del kilómetro 68, en los dos sentidos, donde automovilistas reportaron sujetos disparando contra vehículos e incendios.
Primeros reportes señalan que vehículos incendiados corresponden a maquinaria de mantenimiento.
Caminos y Puentes Federal había alertado reducción de carriles en ese punto por mantenimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre los hechos.
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