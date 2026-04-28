Video: Ambulantes agredieron a un hombre afuera de la arena Puebla

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Desde Puebla
Un grupo de ambulantes agredió brutalmente a un hombre, llegaron a golpearlo con una silla afuera de la arena Puebla.
La víctima quedó gravemente herida tras el ataque, lo que generó alarma entre quienes fueron a ver la lucha libre.
Hasta el momento, se desconoce su estado de salud actual, mientras autoridades ya investigan lo ocurrido para deslindar responsabilidades.
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