Gobierno de Puebla busca  atletas para la olimpiada CONADE: Armenta 

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que el estado busca atletas que participen en las 51 disciplinas de la Olimpiada Nacional CONADE.

Indicó que durante 12 años el estado no tuvo participación en el deporte y actualmente se encuentra entre las 19 entidades del país con mayor presencia.

Resaltó que el objetivo es ir subiendo, para estar en condiciones de igualdad al competir.