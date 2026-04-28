Implementan arcos detectores de metal en el Cenhch tras amenazas: SEP

Erika Méndez

Tras las amenazas en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH), las autoridades escolares colocaron arcos detectores de metal.

El titular de la secretaría de Educación Pública (SEP), Manuel Viveros Narciso, destacó que la institución decidió instalar las estructuras, para evitar que los menores ingresen con algún tipo de arma.

Dijo que la implementación en otras escuelas no se descarta; sin embargo, está en análisis por la SEP.