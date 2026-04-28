Realizan pase de revista por el desfile cívico-militar

Erika Méndez

La mañana de este martes se realizó el pase de revista de las escuelas para el desfile cívico – militar por el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla.

El subsecretario de Educación Obligatoria, José Enrique Martínez, informó que para el evento instalarán 15 módulos de hidratación.

También habrá servicio médico para estudiantes y participantes de los contingentes.

Indicó que los estudiantes del estado serán custodiados por las áreas de vialidad y transporte.