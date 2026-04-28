Detienen en Atlixco a hombre con motocicleta robada

Desde Puebla

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguraron una motocicleta con reporte de robo y realizaron la detención de una persona, como resultado de acciones de vigilancia y verificación preventiva.

Durante una intervención, los policías solicitaron a la conductora de una motocicleta que acredite la propiedad del vehículo. La persona refirió haber adquirido recientemente la unidad; sin embargo, no presentó documentación que respaldara dicha información.

Con su consentimiento, los oficiales realizaron la verificación del Número de Identificación Vehicular (NIV), mismo que fue consultado a través de los canales oficiales. Se confirmó que la motocicleta contaba con un reporte de robo previo registrado ante el sistema de emergencias.

Ante estos hechos, los elementos procedieron a informar a la persona que sería detenida por su probable participación en el delito relacionado con la posesión de un vehículo con reporte de robo, haciéndole de conocimiento sus derechos en todo momento.

La motocicleta fue asegurada la persona detenida a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a la ley.