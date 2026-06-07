Sancionados tres exfuncionarios de Eduardo Rivera: Contraloría municipal

María Tenahua
La contralora municipal de Puebla, Dulce Liliana Rivera Aranda, informó que fueron sancionados tres exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la anterior administración por abuso de funciones.
Ante esto, puntualizó que ellos corresponden, en un primer caso, a un analista; el segundo, a un jefe de departamento y el tercero a un director de área, y las sanciones fueron de tres meses, seis y nueve meses para el tercer caso.
Explicó que es el resultado de la investigación desde la entrega-recepción y que fueron tres resoluciones que quedaron en firme; por ello, se determinaron las sanciones.
Asimismo, agregó que este proceso continúa y que está actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa.
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