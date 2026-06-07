Chignahuapan, cada vez peor: Balacera en pleno centro alarmó a vecinos

- Se generó tras persecución por camión robado
Desde Puebla
Video muestra parte de la persecución de unidades de policía estatal por un camión pesado robado, que dañó varios vehículos a su paso, al ingresar en sentido contrario en vialidades del centro de Chignahuapan.
En el video se observa cuando las unidades pasan por la 3ª calle de “Hermanos Márquez” y gira sobre las calles “Francisco Javier Mina” hasta entroncarse con las calles Juan C. Bonilla, donde ocasionó la mayor parte de afectaciones.
También se escuchan las detonaciones durante la persecución.
Finalmente, el conductor fue detenido.
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