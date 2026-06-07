Tonantzin Fernández gestiona más obra comunitaria para las juntas auxiliares de San Pedro Cholula

Arlette Hernandez

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las juntas auxiliares y reducir el rezago en materia de obra pública en todo el municipio, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, sostuvo una reunión con Laura Artemisa, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado, y con Edgar Chumacero, coordinador del Programa de Obra Comunitaria de la misma dependencia.

Acompañada por la y los presidentes de las 13 juntas auxiliares, la alcaldesa participó en una mesa de trabajo en la que se gestionaron diversos proyectos de obra comunitaria, modelo que promueve la participación ciudadana y la coordinación entre sociedad y gobierno para atender las necesidades prioritarias de las comunidades.

Al respecto, destacó que el Programa de Obra Comunitaria, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, ha fortalecido significativamente su capacidad de atención gracias a la adquisición de módulos de maquinaria, acción que reconoció y agradeció, así como los proyectos destinados para beneficio de San Pedro Cholula.

Asimismo, reiteró que su administración continuará ejecutando obra pública de manera equitativa en todas las juntas auxiliares, con el objetivo de seguir transformando el municipio y fomentar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de un mejor entorno para todas y todos.

Tonantzin Fernández señaló que seguirá gestionando ante el Gobierno del Estado más obras, programas de bienestar, proyectos turísticos y acciones que contribuyan al desarrollo del municipio, fortaleciendo la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en beneficio de las familias cholultecas.

Finalmente, las y los presidentes auxiliares reconocieron la disposición y el trabajo coordinado entre autoridades municipales y estatales, al tiempo de refrendar su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para acercar más servicios, programas y oportunidades a cada una de sus comunidades.

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