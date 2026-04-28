Convenio para recaudación del predial ayudará a combatir morosos: Héctor González

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, señaló que con el convenio que firmará el presidente Pepe Chedraui, con el gobierno del estado para la recaudación del predial, se podrá avanzar en el rezago de morosos.

Explicó que este convenio tendrá dos efectos: Aumento del cinco por ciento en la recaudación, recursos adicionales de alrededor de 100 millones de pesos.

El ayuntamiento puede acceder al Fondo de Fomento Municipal, que no se tenía antes.

“Se van a cruzar los padrones con el estado, para tener datos de los que no tenemos domicilio, también nos va a traer más recaudación, alrededor de un 30 por ciento”, enfatizó.