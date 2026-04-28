Ayuntamiento de Puebla no dio permisos a ambulantes para el desfile del 5 de mayo: Franco Rodríguez

María Tenahua
El secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez, destacó que ante el desfile de Mayo su dependencia no otorgó permisos al comercio informal
Se trabajará de forma conjunta con el gobierno estatal.
Refirió que el próximo martes se desplegará un operativo, para que los participantes y asistentes al tradicional desfile lo vivan de manera tranquila y en total paz.
Asimismo, aclaró que el gobierno del estado colocará gradas y sillas, con el objetivo de evitar abusos de algunos informales.
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