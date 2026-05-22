Aprender inglés en la adolescencia para construir futuros diferentes: Haley McAveney, becaria BUAP

María Huerta

Las ventajas de la movilidad académica son visibles en la construcción de habilidades lingüísticas, pero también en el intercambio de conocimientos, la adquisición de competencias y el acercamiento cultural profundo que cambia, incluso, la perspectiva sobre un país.

Haley McAveney, becaria del Programa Fulbright García Robles y asignada como asistente de inglés a la Preparatoria Emiliano Zapata

Experimentó estos beneficios, al igual que sus alumnos, gracias a los programas que gestiona la Dirección General de Internacionalización de la BUAP.

La contribución de Haley McAveney no se reduce a las clases del idioma inglés; su enfoque sociocultural sirvió como puente para que los alumnos BUAP analizaran el entorno, cuestionaran realidades y construyeran su propia voz, lo que reforzó en ellos el dominio de la lengua extranjera, pero también el diálogo sobre su identidad, comunidad y justicia social.

El perfil internacional y formación académica de Haley McAveney determinaron su enseñanza, desde una dinámica cercana pero exigente, empática y estructurada.

Para la becaria, aprender inglés desde la adolescencia es también una forma de defenderse, expresar e imaginar futuros distintos, de ahí que su colaboración como docente fomentara el uso del inglés para pensar, crear y participar en el entorno.

Conocimiento mutuo para cerrar brechas.

Haley McAveney se formó en Baylor University, Texas, con un BA in International Studies and Spanish y estudios pre-law. Como becaria del Programa Fulbright García Robles fue asignada a la BUAP a través de la Comisión México – Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, bajo la tutoría del profesor Moisés Román Román, docente BUAP.

Además de egresada de la carrera en Relaciones Internacionales, estudió el idioma español y asiste a un programa de asesoramiento (pre-law) para estudiantes de pregrado que quieren cursar Derecho en los Estados Unidos, pues su objetivo es ser abogada de migración, de ahí el interés por otras culturas, en especial la mexicana.

Durante la interacción con los estudiantes, McAveney también conoció las cualidades y aptitudes de los jóvenes: “Son muy buenos en clase, para investigar y escribir ensayos en inglés.

Las preguntas que tienen sobre las relaciones entre mi país y México son interesantes y acertadas”.

Tengo el contexto y pude hablarles de una manera académica, pero también como estadounidense para aprender más sobre ambos países. Creo que hay una perspectiva incorrecta en los Estados Unidos sobre las oportunidades que tienen los jóvenes mexicanos, la verdad hay tantas opciones para ellos, porque son inteligentes y tienen sueños muy grandes, es una de las cosas más importantes que aprendí durante mi estancia en este país.

“Cambié la perspectiva de las personas en México y creo que hay esperanza para las relaciones entre ambos países, porque tenemos sueños parecidos, no somos tan diferentes, y aunque cada uno tiene su propia cultura, estamos vinculados de muchas maneras.

Mis alumnos de la BUAP se caracterizan por su esfuerzo, por ser colaborativos con sus compañeros.

La BUAP es una universidad prestigiosa con alumnos muy capaces, que me impactaron y espero haber influido en ellos”, concluyó.