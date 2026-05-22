Encabeza Armenta jornada de Salud “por amor a Puebla”

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier encabezó este viernes la Jornada de Salud por amor a Puebla en Cuautlancingo.
En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2026, se ofrecerán más de 40 servicios, incluyendo el Quirófano Itinerante.
El mandatario estatal destacó que Puebla trabaja con todas las instituciones, para lograr el sistema universal de salud.
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