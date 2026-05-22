Por el partido México contra Ghana habrá cierres viales 

María Tenahua
Debido a que se realizará este viernes 22 de mayo el partido de fútbol amistoso entre la selección mexicana y Ghana, habrá cierres a la circulación de manera esporádica a partir de las 15:30 de la tarde.
Se informó a través de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital, que recomendó tomar precauciones y, en caso de acudir al partido, hacerlo con tiempo.
Las vialidades que estarán cerradas a partir de las 15:30 horas: Calzada Ignacio Zaragoza, Alfredo Toxqui, lateral de la autopista para incorporarse a la calzada Ignacio Zaragoza, así como los accesos a la Unidad Deportiva y la lateral 18 de Noviembre con sentido de Oriente a Poniente.
Se implementará un operativo de seguridad especial, para que se garantice la integridad de todos los asistentes.
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