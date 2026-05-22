Mujer murió tras accidente en motocicleta sobre la México-Puebla

Desde Puebla

Un fatal percance en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la entrada a La María, donde una mujer murió tras choque.

El hombre que conducía la motocicleta resultó lesionado y detenido por autoridades, pues después del impacto, reaccionó de forma agresiva; incluso, tuvo que ser asegurado con esposas a una patrulla.

De acuerdo con reportes preliminares, otro vehículo los habría embestido por la parte trasera, provocó que ambos ocupantes terminaran sobre el pavimento.