Mujer murió tras accidente en motocicleta sobre la México-Puebla

Desde Puebla
Un fatal percance en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la entrada a La María, donde una mujer murió tras choque.
El hombre que conducía la motocicleta resultó lesionado y detenido por autoridades, pues después del impacto, reaccionó de forma agresiva; incluso, tuvo que ser asegurado con esposas a una patrulla.
De acuerdo con reportes preliminares, otro vehículo los habría embestido por la parte trasera, provocó que ambos ocupantes terminaran sobre el pavimento.
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