Recuperan en Amozoc vehículo robado

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 22 de Mayo de 2026.- Como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera federal Amozoc–Tehuacán, y tras recibir el reporte del robo de una camioneta Frontier Blanca 2025 con violencia en inmediaciones de la gasolinera de Nenetzintla, elementos de la secretaría de Marina, policías estatal y de Amozoc implementaron de manera inmediata un operativo coordinado de búsqueda y localización.

Derivado de estas acciones, el vehículo reportado fue localizado horas más tarde en la colonia Casa Blanca del municipio de Amozoc, abandonado y en buen estado de uso y conservación.