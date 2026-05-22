Difundirán ley para sancionar a seudo cirujanos: Gobernación estatal 

Erika Méndez
La secretaría de Gobernación estatal difundirá la ley vigente en Puebla, que sanciona a seudo cirujanos, informó el titular de la dependencia, Samuel Aguilar Pala.
Tras el asesinato de Blanca Adriana, quien acudió a una clínica de belleza clandestina en Zavaleta.
Indico que en la entidad hay personas que se dedican a evadir la ley y trabajan de manera clandestina, ponen en riesgo a los ciudadanos.
Ante ello, aseguró que serán más rigurosos en la aplicación de la ley,.a través de diferentes dependencias y organismos.
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